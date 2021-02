Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere BMW aufgebrochen

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Montagvormittag (09.15 Uhr) bemerkte ein Halter eines hochwertigen BMW (5er) den Aufbruch seines Pkw. Das Fahrzeug war am Abend zuvor auf der Straße "Rodelhang" abgestellt worden. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht den Pkw aufgebrochen und sämtliche technische Einrichtungen aus dem Armaturenbrett ausgebaut und mitgenommen. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden zwei weitere Pkw-Aufbrüche bekannt. Hier hatten offenbar die gleichen Tatverdächtigen ebenfalls in hochwertigen BMW-Fahrzeugen (4er, 5er) die technischen Einheiten aus dem Armaturenbrett ausgebaut. Diese Fahrzeuge standen auf dem Schwester-Klothilde-Weg und dem Silberberg.

