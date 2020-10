Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneuter Katalysatorendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Im Verlaufe der vergangenen Woche wurde in der Knollstraße an einem grünfarbenen PKW der Marke Mitsubishi der Katalysator entwendet. Es wird in dieser Sache um Zeugenhinweise und ggf. verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de gebeten.

