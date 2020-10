Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Sachbeschädigung im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am 24.10.2020 um 23:30 Uhr randalierte ein 42-jähriger Mann in der Blücherstraße. Zunächst beruhigte sich der stark alkoholisierte Mann im Beisein der Polizei und versprach nun ins Bett zu gehen. Eine halbe Stunde später wurde durch Zeugen erneut ein Randalierer in der Blücherstraße gemeldet. Erneut konnte der 42-jährige durch die Polizei angetroffen werden. Diesmal hatte der Mann eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich dabei selbst an der Hand verletzt. Er wurde zunächst medizinisch versorgt und anschließend, aufgrund seiner hohen Alkoholisierung und Aggressivität, in den Polizeigewahrsam gebracht, wo er den Rest der Nacht verbringen musste.

