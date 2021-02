Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 170 Stangen Zigaretten gestohlen

53919 Weilerswist (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (2.44 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in einen Verbrauchermarkt an der Bonner Straße. Bei deren Eintreffen hatten Unbekannte die Haupteingangstür aufgehebelt und aus dem Geschäft insgesamt 170 Stangen unterschiedlicher Zigarettenmarken gestohlen.

