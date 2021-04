Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer vorläufig festgenommen nach Verdacht des Drogenhandels

Hagen (ots)

Nachdem ein 54-Jähriger am Donnerstag (29.04.2021) mit seinem VW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, versuchten er und seine Mitfahrer vergeblich vor der Polizei zu flüchten. Gegen 14.30 Uhr war der Mann auf der Wehringhauser Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er eine Polizeistreife sah, beschleunigte er fluchtartig das Auto und bog nach rechts auf den Parkplatz in einem Hinterhof ab. Anschließend stiegen drei Insassen aus dem Fahrzeug aus, zwei rannten vor den Beamten weg. Der 35-Jährige sowie ein 41-Jähriger konnten jedoch gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 54-jährige Autofahrer Drogen sowie zwei Handys mit sich führte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief zudem positiv auf Kokain und Opiate. Er stimmte einer Durchsuchung seines Autos zu, bei der die Geldbörse seines 35-jährigen Beifahrers mit Bargeld gefunden wurde. Der Beifahrer hatte zudem ebenfalls ein Mobiltelefon und einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag in seinen Taschen dabei. Er behauptete, dieses bei Wetten gewonnen zu haben. Den Handel mit Drogen bestritt er. Der 41-Jährige verweigerte die Aussage.

Der 35-Jährige sowie der 41-Jährige wurden aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Das Bargeld wurde beschlagnahmt. Der 54-jährige Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben, ihm wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der festgestellten Substanz untersagt. Strafanzeigen gegen die Männer wurden gefertigt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (arn)

