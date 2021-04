Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen gesucht - Drei Autos aufgebrochen

Burscheid (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 15:00Uhr, und Dienstag (27.04.), 10:00 Uhr, wurden drei Fahrzeuge von unbekannten Tätern aufgebrochen.

In der Straße Müllersbaum schlugen die Täter die Seitenscheibe eines weißen Renault Trafic Lieferwagens ein und entwendeten eine Akkuladestation der Marke Zebra aus dem Handschuhfach. In der Carl-Lauterbach-Straße öffneten Unbekannte gewaltsam die Ladefläche und Schiebetür eines Handwerkerfahrzeugs der Marke Citroen und entwendeten diverse elektronische Werkzeuge sowie Zubehör. In der Straße Dierath schlugen die Täter die Scheibe eines schwarzen Mercedes-Benz ein und entwendeten unter anderem Sonnenbrillen aus dem Wagen.

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu wenden. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell