Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Bankangestellte - Seniorin um über 18.000 Euro betrogen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (26.04.) erstattete eine 74-jährige Bergisch Gladbacherin Anzeige, nachdem sie über 18.000 Euro an unbekannte Täter überwiesen hatte, die sich als vermeintliche Bankmitarbeiter ausgaben. Die Seniorin wurde von den Betrügern in ein Gespräch über Sicherheit verwickelt und tätigte dann unwissentlich zwei Transaktionen. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell