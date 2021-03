Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruchsversuch fest

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in der nördlichen Innenstadt hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag (7. März) einen Tatverdächtigen festgenommen.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße hatten gegen 0.15 Uhr plötzlich ein Klirren vernommen. Als einer der Bewohner realisierte, dass eine Fensterscheibe seiner Wohnung beschädigt worden war, lief er sofort raus in den rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Dort traf er den ersten eigenen Aussagen zufolge an dem betroffenen Fenster auf einen unbekannten Mann, den er bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft liegen nicht vor. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls.

