POL-GT: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bei einer Kontrolle eines Mannes auf einem unbeleuchtetem Fahrrades am Dienstagabend (14.04., 21.45 Uhr) wurde das Fahrrad des Mannes sichergestellt. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass das Fahrrad des Mannes nicht sein Eigentum ist. Nach zahlreichen Widersprüchen, gab der 31-Jährige an, dass Fahrrad am Bahnhof in Gütersloh gestohlen zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Bei dem Rad handelt es sich um ein rotes 26er McKenzie Mountainbike.

Wer kann Angaben zu dem Fahrrad auf dem Bild machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

