Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Ergebnis der Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am vergangenen Samstag (24.04.) hat der Verkehrsdienst der Polizei RheinBerg das sonnige Wetter genutzt, um von 10:00 bis 18:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in mehreren Gemeinden des Kreisgebietes durchzuführen.

In Wermelskirchen wurde auf der L 101 in den Ortschaften Luchtenberg und Habenichts die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. In 47 Fällen mussten Verkehrsteilnehmer nach Verstößen ein Verwarnungsgeld zahlen, in 6 Fällen zieht die Geschwindigkeitsübertretung ein Bußgeldverfahren nach sich. Bei 10 dieser Verstöße war ein Motorradfahrer betroffen.

In Odenthal kontrollierten die Polizisten den Verkehr auf der Scherfbachtalstraße. In 41 Fällen wurde ein Verwarnungsgeld verhängt, in 20 Fällen folgen Bußgeldbescheide, wobei 2 davon auch mit einem Fahrverbot verbunden sein werden. In 17 Fällen war das benutzte Fahrzeug ein Motorrad.

Auf der Dürschtalstraße in Kürten wurde ebenfalls kontrolliert. Hier waren insgesamt 14 Verwarnungsgelder fällig und es kommen 4 Bußgeldverfahren hinzu. In 4 Fällen waren es Motorradfahrer, die zu schnell unterwegs waren. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell