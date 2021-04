Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Rauchentwicklung in Keller

Frankenthal (ots)

Am 26.04.2021, gegen 00.50 Uhr, wurde durch eine Bewohnerin Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich in der Wormser Straße 33 gemeldet. Durch die eingesetzten Streifen und die Feuerwehr wurde zunächst das Gebäude evakuiert. Bei der Überprüfung durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung mutmaßlich durch einen Außenschacht entstanden war, in welchen mutmaßlich Zigarettenstummel geworfen wurden. Es kam weder zu einem Personen- noch einem Sachschaden. Nach der Überprüfung der Feuerwehr und Lüftung des Kellers konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

