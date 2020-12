Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geradeaus auf die Mittelinsel

AhausAhaus (ots)

Übermüdung sei er Grund für seine Unachtsamkeit gewesen, gab ein 26-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Graeser Straße an. Der Ahauser war am Dienstag, gegen 19.55 Uhr aus Richtung Wessumer Straße kommend auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs Graeser Straße / Nordtangente gefahren. Es entstand an dem Fahrzeug des Ahausers erheblicher und an der Bepflanzung des Kreisverkehrbeets geringer Sachschaden - insgesamt rund 5.500 Euro. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen "Straßenverkehrsgefährdung" ein.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell