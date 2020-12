Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Werkstatt

VredenVreden (ots)

Auf einen alten Aufsitzrasenmäher hatten es Unbekannte in Vreden abgesehen. Die Täter verschaffen sich gewaltsam Zugang in das als Werkstatt genutzte Fachwerkhaus an der Straße Am Berkelbogen und entwendeten das Gartengerät. Zu der Tat kam es zwischen Mittwoch vergangener Woche und Dienstag, 13.00 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell