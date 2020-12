Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallzeugin gesucht

BocholtBocholt (ots)

Am Dienstagmorgen beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 10.40 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Dinxperloer Straße. Sie notierte das Kennzeichen des flüchtigen Pkws und informierte den Fahrer des angefahrenen Pkws. Leider sind die Personalien der Zeugin nicht bekannt, sodass diese gebeten wird, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

