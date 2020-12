POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektionen Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. 85-jährige Frau bei Wohnungsbrand verstorben, Wiesbaden, Arndstraße, Dienstag, 29.12.2020, gegen 15:20 Uhr,

(däu)Am Dienstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Arndstraße in Wiesbaden gerufen. Eine 85-jährige Bewohnerin und deren 82-jähriger Ehemann konnten durch die Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Trotz unmittelbar eingeleiteten Reanimationmaßnahmen durch einen Notarzt verstarb die Frau in einem Rettungswagen. Der Ehemann wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten durch die Feuerwehr, unter dem Einsatz einer Drehleiter, evakuiert werden. Bislang liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Für die weiteren Ermittlungen wird ein Brandursachen-Sachverständiger des Hessischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

2. Polizei schnappt Rollerdieb, Wiesbaden, Dotzheim, Wiesbadener Straße, Dienstag, 29.12.2020, 18:50 Uhr,

(däu)Am Dienstagabend konnte ein 14-jähriger Junge nach dem Diebstahl eines Motorollers in Wiesbaden-Dotzheim durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Nach Zeugenaussagen hatten zwei Jugendliche das ungesicherte Kleinkraftrad zunächst in der Wiesbadener Straße entwendet und in die Wilhelm-Leuschner-Straße geschoben. Als sie dort eine Polizeistreife erblickt hatte, ließ der später festgenommene Täter den Roller fallen und beide Diebe flüchteten zu Fuß. Die Beamten konnten einen der beiden nach einer kurzen Verfolgung festnehmen, während der zweite unbekannte Täter entkam. Der 14-Jährige wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und dort im Anschluss von seiner Mutter abgeholt. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem zweiten noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei dem Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Wohnungseinbrecher von Bewohner gestört, Wiesbaden, Bierstadt, Aukammallee, Dienstag, 29.12.2020, gegen 17:30 Uhr,

(däu)Zwei unbekannte Täter hatte sich am Dienstagabend in der Aukammallee in Bierstadt die falsche Wohnung zum Einbrechen ausgesucht. Als die beiden Unbekannten gegen 17:30 Uhr auf den Balkon der Wohnung eines Mehrfamilienhauses versucht hatten die Balkontür aufzuhebeln, wurden sie auf frischer Tat von einem Bewohner ertappt. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Werkzeuge aus Pkw entwendet, Wiesbaden, Kohlheck, Hasenspitz, Freitag, 18.12.2020 bis Montag, 28.12.2020,

(däu)Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 18.12.2020 bis Montag, 28.12.2020 mehrere Werkzeuge aus einem weißen Ford Transit. Wie die Diebe in das in der Straße "Hasenspitz" in Wiesbaden-Kohlheck geparkte Fahrzeug gelangten ist bislang unklar. Entwendet wurde eine Bohrmaschine samt diverser Bohrer und Meisel sowie eine Staubsaugermaschine im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Zigarettenautomat aufgebrochen, Wiesbaden, Schierstein, Schoßbergstraße, Dienstag, 29.12.2020, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 30.12.2020, 05:20 Uhr,

(däu)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in der Schoßbergstraße in Wiesbaden-Schierstein einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Zigaretten sowie Münzgeld im Gesamtwert von etwa 700 Euro. Laut Spurenlage wurde der Automat mit Hilfe eines unbekannten Werkzeuges gewaltsam geöffnet um an das Diebesgut zu kommen. Hierbei verursachten die Täter einen Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Falsche Polizeibeamte rufen an, Oestrich-Winkel, Dienstag, 29.12.2020, 10:10 Uhr bis 10:45 Uhr,

(däu)Am Dienstagvormittag wurden in Oestrich-Winkel mehrere Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Täter erzählten dieses Mal die Geschichte, dass ein Räuber festgenommen wurde und die Angerufenen möglicherweise als nächstes Opfer in Betracht kommen könnten. Zu deren Schutz sollen die potenziellen Opfer ihre Wertsachen der Polizei übergeben. In den bislang bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen glücklicherweise jedoch das Ansinnen der Täter, so dass die Betrüger scheiterten. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon oder die Abhebung von Bargeld verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

2. Zeugen gesucht! - Unfallverursacher geflüchtet, Taunusstein, Wehen, Aarstraße, Sonntag, 27.12.2020, gegen 19:20 Uhr,

(däu)Am Sonntagabend wurde in der Aarstraße in Taunusstein-Wehen eine Hecke bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht stark beschädigt. Der Spurenlage nach kam der Unfallverursacher aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in die Hecke des angrenzenden Grundstücks. An dem Unfallort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche der Frontpartie des Modells Audi A4, Baureihe von 2007 bis 2015, zugeordnet werden konnten. Zur Farbe des gesuchten Audi können keine Angaben gemacht werden. Den Ermittlungen nach muss sich der Unfall gegen 19:20 Uhr zugetragen haben. Der entstandene Schaden an der Hecke beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

