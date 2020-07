Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige im Garten

Kaiserslautern (ots)

Plötzlich standen zwei Männer im Garten und fragten in englischer Sprache nach Herrn Krause.

Ein Anwohner in der Straße Im Grübentälchen hatte am Wochenende eine rätselhafte Begegnung. Zwei Unbekannte waren am Samstag auf einmal in seinem Garten aufgetaucht. Weil es keinen Herrn Krause an der Adresse gibt, stiegen die Männer in einen schwarzen Kleinwagen ein und fuhren weg. Im Auto wartete ein dritter Mann. An dem Fahrzeug waren französische Kennzeichen montiert. Die beiden Männer im Garten könnten etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Sie sind circa 1,76 Meter und 1,80 Meter groß und schlank. Einer von ihnen hat dunkle, gelockte Haare und markant vorstehende Zähne. Er trug ein schwarzes Hemd mit weißem Muster. Was die Männer im Schilde führten ist nicht bekannt. |erf

