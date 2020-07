Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei in der Merkurstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde der Fahrer eines Opels angehalten. Seinen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Der 31-Jährige gab an, dass er ihn verloren habe. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten stellten die Fahrzeugpapiere und die Autoschlüssel sicher. Auf den 31-jährigen Fahrer kommt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Auch gegen die Halterin des Pkw wird ermittelt. Sie steht im Verdacht, dass sie dem Beschuldigten ihr Auto überlassen hat, obwohl sie wusste, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Ermittlungen dauern an. |mhm

