Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (30.01.2020)

Trossingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Brühlstraße / Liststraße ereignete. Die 53-jährige Lenkerin eines BMW X1 befuhr die Brühlstraße in Richtung der angegebenen Kreuzung und bog an der Kreuzung nach rechts in Richtung Marktplatz ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 38-jährigen Lenkerin eines Hyundai, die die Hauptstraße aus Richtung des Stadtbahnhofs in Richtung des Marktplatzes befuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell