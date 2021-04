Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 25.04.2021, gegen 17.20 Uhr, beschädigte laut Zeugenangaben eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin an der Kreuzung Europaring/Mahlastraße ein auf der Verkehrsinsel gegenüber des Speyerer Tores befindliches Verkehrsschild und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung Süden weg. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Bus handeln. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

