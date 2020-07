Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Beim Abbiegen Pedelecfahrerin übersehen und leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (30.06.), gegen 9 Uhr, wurde auf der Bensberger Straße in Heidkamp eine Pedelecfahrerin leicht verletzt.

Eine 58-jährige Bergisch Gladbacherin fuhr mit ihrem Ford auf der Bensberger Straße in Richtung Innenstadt. Als sie nach rechts in eine Einfahrt abbiegen wollte, übersah sie eine neben ihr auf dem Radweg in gleiche Richtung fahrende 56-jährige Rösratherin auf ihrem Pedelec.

Bei dem Zusammenstoß fiel die Pedelecfahrerin über die Motorhaube und wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw wird auf 1.000 Euro, am Pedelec auf 500 Euro geschätzt. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (ct)

