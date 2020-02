Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Verkehrsbehinderungen Unfallaufnahme in vollem Gang

Heidelberg (ots)

(Pressemeldung 1)

Am Dienstag gegen 12 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 637 in Höhe des Kreisverkehrs Sandwingert ein Auffahrunfall, an dem nach derzeitigem Kenntnisstand vier Fahrzeuge beteiligt sind.

Offenbar musste ein Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen, zwei Fahrzeuge erkannten die Verkehrssituation und bremsten, ein viertes Fahrzeug fuhr auf die vor ihn stehenden Fahrzeuge auf und schob diese aufeinander auf.

Offenbar wurden zwei Insassen der Fahrzeuge bei dem Unfall verletzt und wurden mit Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Landesstraße 637 ist derzeit ab dem Kurpfalzring gesperrt. Der Verkehr wird über einen parallel verlaufenden Feldweg an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

