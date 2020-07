Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Unbekannte versuchen in Tankstelle einzubrechen

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (30.06.) versucht, in eine Tankstelle in Hünger einzubrechen.

Am Vortag, gegen 23 Uhr, war noch alles in Ordnung. Gegen 06:30 Uhr bemerkte eine Angestellte Beschädigungen an einer Fensterscheibe zum Büro der Tankstelle.

Offenbar hatten die Unbekannten versucht, mit einem Stein die Scheibe einzuschlagen. Sie beschädigten aber nur die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung und gelangten nicht in das Objekt.

Die Videoüberwachung der Tankstelle muss noch ausgewertet werden. Zur Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst zum Tatort gerufen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Anlage: 1 Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell