POL-PDLU: Speyer- Poser, Tuner kontrolliert 24.04.2021, 15:00-21:00 Uhr

Am Samstagnachmittag wurden im Stadtgebiet insgesamt 5 Fahrzeuge kontrolliert, an denen offensichtlich technische Veränderungen vorgenommen wurden, sogenannte Poser. Zwei der kontrollierten Fahrzeuge wiesen derartige Veränderungen auf, was das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen die Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin, dass weitere gezielte Kontrollmaßnahmen folgen werden und konsequent gegen Raser, illegale Tuner und Poser vorgegangen wird.

