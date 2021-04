Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Limburgerhof - Brandstifter in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehren Brandstiftungen in Limburgerhof. Hierbei wurden mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1400,- EUR. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

