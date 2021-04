Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt - Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt führte am Freitagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße durch. In der Zeit von 10:40 bis 11:30 Uhr kam es dabei zu insgesamt 17 Verstößen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der festgestellte Höchstwert lag bei 62 km/h, was nach Abzug der Toleranz 1 Punkt im Fahreignungsregister sowie 100 Euro Bußgeld zur Folge hat.

