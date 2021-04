Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am Samstagvormittag gegen 09:51 Uhr fuhr der 83-jährige Führer eines Toyota Kompakt-SUV seiner 77-jährigen Beifahrerin vom Parkplatz der Baumschule Ludwig in Limburgerhof auf die L533. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines von links kommenden Audi A6, welcher durch einen 46-jährigen Fahrzeugführer bewegt wurde. Auf Höhe der Einfahrt zur Baumschule sei es in der Folge zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeugfronten gekommen. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall schwerverletzt. Die 77-jährige Beifahrerin verstarb kurze Zeit später in der Unfallklinik. Die L533 musste für knapp 3 Stunden in beide Richtungen vollgesperrt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 26.000EUR.

Durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) wurde die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.

Verkehrsunfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell