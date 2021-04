Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit Pedelec

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr ist in der Hofstückstraße eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Ein Autofahrer, der sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, überprüfte zwar zunächst ob die Fahrbahn frei war und öffnete die Tür ein wenig, nahm dann aber noch etwas vom Beifahrersitz auf. Als er dann wenige Sekunden später die Tür weiter öffnete, blieb die inzwischen vorbeifahrende Frau mit dem Lenker an der Tür hängen und kam zu Fall. Sie erlitt eine Platzwunde und vermutlich eine Fraktur an der Hand. Sie ist durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

