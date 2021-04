Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Frau bei Unfall verstorben

Niederlangen (ots)

Am Samstag kam es auf der Kapellenmoorstraße in Niederlangen zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-Jährige war gegen 11.20 Uhr mit ihrem VW in Richtung Niederlangen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Trotzt sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort.

