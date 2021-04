Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Jugendlicher durch Hundebiss verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:15 Uhr ist ein 17-jähriger Jugendlicher durch die Straße Am Mönchhof gelaufen. Dabei begegnete er einem Mann mit Pitbull. Als sie auf gleicher Höhe waren, habe der Hund dem 17-Jährigen unvermittelt ins Bein gebissen, wodurch er eine blutende Wunde davongetragen hätte. Der Hundehalter sei zügig in Richtung Hauptbahnhof davongelaufen, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 19 bis 22 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, mit kurzen, hellbraunen Haaren und bekleidet mit einem hellblauen Trainingsanzug. Bei dem Hund dürfte es sich um einen hellbraunen Pitbull gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

