Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich

Münster (ots)

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich am Dienstag (20.10., 23.40 Uhr) auf der Salzstraße leicht. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 46-Jährige auf dem nassen und mit Laub bedeckten Kopfsteinpflaster in Höhe der Promenade die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Von Zeugen alarmierte Polizisten rochen die Alkoholfahne des Münsteraners. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

