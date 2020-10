Polizei Münster

POL-MS: 48-Jährige mit Alkohol am Steuer erwischt - Blutprobe

Münster (ots)

Polizisten stoppten am Dienstagabend (20.10., 18:35 Uhr) eine 48-jährige Frau in ihrem VW an der Gievenbecker Reihe. Die Münsteranerin fuhr zuvor auf dem Arnheimweg in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen her und lenkte ihren Touareg nach links in den Gegenverkehr. Nur durch Glück kollidierte sie nicht mit einem entgegenkommenden Pkw. Im Anschluss kam die 48-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg. Die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte die VW-Fahrerin. Auch der Aufforderung über Lautsprecher, ihr Fahrzeug zu stoppen, kam sie nicht nach. Erst als die Beamten das Blaulicht einschalteten hielt der Pkw an. Als die Polizisten die Frau ansprachen, rochen sie Alkohol in der Atemluft, beim Aussteigen schwankte sie und musste sich am Auto festhalten. Zudem wirkte sie verwirrt und orientierungslos. Vor Ort war die 48-Jährige nicht in der Lage einen freiwilligen Alkoholtest zu machen. Die Beamten nahmen sie mit zur Wache, dort musste die Münsteranerin eine Blutprobe abgeben. Ermittlungen ergaben, dass der Frau der Führerschein Ende 2019 entzogen und ihr im März 2020 eine neue Fahrerlaubnis erteilt wurde. Somit befindet sie sich noch in der Probezeit. Die 48-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

