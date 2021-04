Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Geschwindigkeitsmessungen in der Landauer Straße führten gestern Beamtinnen und Beamten der Polizei Speyer im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:50 Uhr durch. Bei 150 Fahrzeugen, die in Richtung Innenstadt unterwegs waren, überschritten elf die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der "Spitzenwert" betrug abzüglich der Toleranz 50 km/h. Neben den Verwarnungen wurden vier Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund fehlender Kindersicherung bzw. Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet.

In eine weitere Kontrollstelle in der Geibstraße geriet um 12:10 Uhr ein 27-jähriger PKW Fahrer. Der Mann war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell