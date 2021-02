Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe: Einbruch bei Tennisclub

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, dem 12.02.2021, und Donnerstag, dem 18.02.2021, in den Clubcontainer und den Geräteschuppen eines Tennisclubs in Karlsruhe-Grünwinkel ein. Die Einbrecher warfen eine Seitenscheibe des Clubcontainers ein und brachen die Tür des Geräteschuppens auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. Anschließend entwendeten sie mehrere elektronische Geräte und hochwertiges Trainingszubehör in einem Gesamtwert von ca. 6500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden unter 0721/576 403 entgegen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell