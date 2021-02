Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal: Radfahrer wurde bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 33-jährige Pkw-Fahrer missachtete am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, an der Straße Am Mantel in Bruchsal die Vorfahrt und stieß beim Abbiegen mit einem Radfahrer zusammen. Der Pkw bog nach rechts in die Kammerforststraße ab und stieß mit dem 41-jährigen Fahrradfahrer, der von rechts auf dem Fahrradstreifen kam, zusammen. Der Radfahrer wurde ambulant im KKH behandelt und es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2700 Euro.



