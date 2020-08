Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Paderborn-Wewer (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Lehmstich in Paderborn-Wewer sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Der unbekannte Täter war am Mittwochmorgen zwischen 09.30 Uhr und 10.45 Uhr gewaltsam in das Haus eingedrungen und hatte dort die Räume durchsucht. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei über die Telefonnummer 05251/3060 entgegen.

