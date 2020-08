Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer stürzt auf B68

Lichtenau (ots)

(mh) Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer auf der B68 zugezogen. Der 68-Jährige war gegen 05.30 Uhr mit einer Yamaha in Richtung Lichtenau unterwegs. Hinter der Grundsteinheimer Brücke verlor er in einer Baustelle aufgrund von Rollsplit die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus.

