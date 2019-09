Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch am hellen Tag

Kierspe (ots)

Eine knappe Stunde, in der die Bewohner nicht zuhause waren, genügte einem Einbrecher: Am Donnerstag zwischen 10.50 und 11.40 Uhr ist ein Unbekannter in eine Wohnung am Springerweg eingebrochen. Als die Bewohner vom Einkaufen zurück kamen, bemerkten sie eine zerbrochene Scheibe in der Balkontür. Der Einbrecher nahm Modeschmuck und kleine Menge Bargeld an sich. Eine Zeugin beobachtete zur besagten Zeit eine männliche Person, die hinter das Haus ging. Der mutmaßliche Einbrecher ist ca. 1,75 Meter groß und hat eine sehr schlanke Statur und dunkle Augen. Er trug ein weißes Sweatshirt mit Kapuze und eine blaue Jeanshose. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell