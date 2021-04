Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Motorradsturz aufgrund Ölspur 23.04.2021, 18:45 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Freitagabend befuhr ein 17-jähriger Speyerer mit seinem Leichtkraftrad die Straße "Am neuen Rheinhafen". In Höhe des dortigen Schwimmbades geriet er aufgrund einer hier befindlichen Ölspur ins Schleudern und stürzte schließlich zu Boden. Der junge Mann erlitt hierdurch Schmerzen im Bein- und Schulterbereich und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher der Ölspur vor. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

