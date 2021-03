Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzen

Ludwigsburg (ots)

An der Anschlussstelle Kornwestheim Mitte/Ost wollte die Fahrerin eines Skoda Yeti am Freitagmorgen auf die Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgart auffahren. Hierzu musste sie an der Durchgangsfahrbahn verkehrsbedingt anhalten, um die Vorfahrt zu achten. Dies erkannte eine nachfolgende 55 Jahre alte Fahrerin eine Skoda Fabia gegen 08:25 Uhr zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall zog sich die 65 Jahre alte Fahrerin des Skoda Yeti leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

