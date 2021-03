Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher streifte gegen 15:45 Uhr einen im Bachwiesenweg geparkten Citroen an der linken Fahrzeugseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Rufnummer 07042 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell