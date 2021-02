Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Glatteisunfall 2

Haßloch (ots)

Ins Schlingern geraten und ins Heck des Vordermanns gekracht, ist am Mittwochnachmittag (10. Februar 2021, 14 Uhr) eine 30-Jährige Renault Fahrerin auf der L532. An der Ampel in Höhe Kirchgasse rutschte ihr Auto auf schneeglatter Fahrbahn auf den VW. Jeweils 1.000,- Euro Sachschaden standen am Ende zu Buche.

