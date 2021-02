Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Eine Person durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 09.02.2021, befuhr eine 27-jährige Haßlocherin gegen 12:25Uhr mit ihrem BMW die Landauer Straße in Fahrtrichtung Tal. An der Kreuzung zur Exterstraße wollte diese nach links in Richtung Bahnhof abbiegen, übersah hierbei jedoch einen ihr entgegenkommenden VW Golf, welcher durch einen 69-jährigen Mann aus Kaiserslautern geführt wurde. Durch den frontalen Zusammenstoß wurde die junge Haßlocherin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Eine umgehende, medizinische Versorgung erfolgte durch einen sich zufällig im Nahbereich befindlichen Rettungswagen. Des Weiteren waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell