POL-PDNW: (Freinsheim) - Hauswand beschädigt

Am 09.02.2021 gegen 11:30 Uhr wurde die Hauswand eines Gebäudes Am Zwinger in Freinsheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem LKW die Wallstraße und bog nach rechts in die Straße Am Zwinger ein. Der LKW streifte mit der linken oberen Fahrzeugseite die Kante der Hauswand. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ob er den Zusammenstoß mit der Hauswand bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Schaden an der Hauswand in Höhe von 250 Euro. Die geschädigte Bewohnerin bemerkte den Unfall und verständigte umgehend die Polizei. Da sie sich das amtliche Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die entsprechende Firma ermittelt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt dauern an. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

