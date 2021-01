Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen) Gegen Garagentor gefahren (28.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden hat eine Postzustellerin am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Richard-Müller-Straße verursacht. Eine 36-Jährige touchierte mit ihrem Postauto versehentlich ein geschlossenes Garagentor. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell