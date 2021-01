Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Zwei Autos in einem Carport in der Hauptstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (27. - 28.01.2021)

Gottmadingen, Landkreis Konstanz (ots)

Zwei Autos hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hauptstraße absichtlich zerkratzt und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Während des in Frage kommenden Tatzeitraums von abends etwa 18 Uhr bis morgens gegen 09 Uhr parkten die beiden Fahrzeuge unter einem Carport eines Anwesens Nahe der Kreuzung Hauptstraße und Lindenstraße. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung an den beiden Wagen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

