Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Gegen zwei Autos gerutscht (27.01.2021)

Stockach (ots)

Ein 88-jähriger Audi-Fahrer hat am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr einen Verkehrsunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen und einen Sachschaden von rund 4.000 Euro verursacht. Der Mann war auf der Leonhardstraße in Richtung Ortszentrum unterwegs und geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Der Audi schlitterte in die Straße "Im Winkel", touchierte einen Toyota und prallte gegen einen Mercedes-Benz. Der Toyota-Fahrer war zuvor ebenfalls von der Fahrbahn gerutscht, der Fahrer des Mercedes versuchte, im Moment des Unfalls den Toyota wegzuziehen.

