POL-KN: (Singen) Fahrfehler verursacht hohen Schaden (27.01.2021)

Singen (ots)

Einen Schaden von 5.000 Euro hat eine 33-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr auf der K 6122 zwischen Hausen und Beuren an der Aach an ihrem Fahrzeug verursacht. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen kleinen Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

