Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Topf auf Herd brennt

Papenburg (ots)

Gestern gegen 16:30 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Splitting links in Papenburg zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Topf mit Essen geriert auf einer eingeschalteten Herdplatte in Brand. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und löschte den Brand im Topf. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

