Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Streit an Baumarkt eskaliert - Mann zückt Schreckschusswaffe (27.01.2021)

Singen (ots)

Ein 66-Jähriger hat am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, einen 81-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Marie-Curie-Straße bedroht. Die beiden Männer standen aufgrund des dortigen Abholservice mit ihren Fahrzeugen in der Warteschlange, als der 81-Jährige mit seinem Fahrzeug zurücksetzen und umdrehen wollte. Auf Grund dessen trat er an das Fahrzeug des 66-Jährigen heran und teilte diesem sein Vorhaben mit. Es kam zu einem Streit, der 66-Jährige holte plötzlich eine Schreckschusswaffe aus seinem Handschuhfach und bedrohte den 81-Jährigen damit. Dieser ergriff sofort die Flucht und verständigte die Polizei. Der 66-Jährige konnte an der Warenausgabe des Baumarktes angetroffen werden. Dieser gab an, dass er sich nur verteidigen wollte. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten im Anschluss durchsucht und die Schreckschusswaffe sichergestellt. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen der Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe rechnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell