Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruchdiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 17.01.2021 und Dienstag, dem 19.01.2021 kam es in der Brunnenstraße in Osann-Monzel zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich Tel.: 06571/9500-0.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

www.polizei.rlp.de/ki.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell